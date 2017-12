mybet Holding SE: mybet geht in Ghana online

DGAP-News: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation mybet Holding SE: mybet geht in Ghana online 07.12.2017 / 09:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mybet Holding SE: mybet geht in Ghana online

Berlin, 7. Dezember 2017. Die mybet Gruppe betreibt zusammen mit einem lokalen Partner bereits seit mehreren Jahren erfolgreich ein B2B-Sportwettenangebot in Ghana. Bereits über 120 Wettbüros werden so unter der Marke mybet in Ghana betrieben. Dieses Geschäft ist einer der Hauptgründe für das bisher erzielte Wachstum im Konzernsegment B2B der mybet Gruppe. Nun erweitert der lokale Partner zusammen mit mybet sein Angebot: Ab sofort können unter www.mybet.com Kunden aus Ghana auch Online auf Sportergebnisse wetten.

"Die von unserem Partner vor Ort genutzt Marke mybet hat sich durch ein schnelles Wachstum im Land zu einem der Marktführer für Sportwetten entwickelt. Diesen Erfolg wollen wir nun zusammen mit unserem Partner ausbauen. In Ghana gibt es aus unserer Sicht kein lokales Online-Sportwettenangebot, das mit der Qualität und Sicherheit von mybet konkurrieren kann. Wir sind überzeugt, dass die Marke mybet deshalb mittelfristig die marktführende Stellung in Ghana erreichen kann", sagt Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE.

Der Vorstand geht davon aus, dass sich das Online-Geschäft bereits in wenigen Monaten spürbar positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung des Konzernsegments B2B auswirken wird. Zusätzlich zu den bereits im August gestarteten B2B-Aktivitäten in Österreich verfügt das sehr profitable Konzernsegment B2B der mybet Gruppe somit über einen weiteren Wachstumstreiber.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

07.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

636657 07.12.2017

ISIN DE000A0JRU67

AXC0066 2017-12-07/09:41