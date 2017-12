Zürich - MoneyPark startet mit einer neuen, verstärkten Vertriebsstruktur ins kommende Jahr. Als neue Vertriebseinheit wird das Hypo-Firmenkundengeschäft aufgebaut - ein Feld, das grosses Potenzial verspricht und vom erfahrenen Finanzierungsexperten Michael Hartmann geleitet wird. Die regionale Struktur wird neu auf drei Regionen konzentriert und vom neu ernannten Vertriebsleiter Deutschschweiz Shahram Shad geleitet.

MoneyPark hat ein strategisch und operativ erfolgreiches Jahr 2017 hinter sich und startet im kommenden Jahr mit einer neuen Vertriebsstruktur. Shahram Shad, langjähriger MoneyPark Mitarbeiter und ehemaliger CS-Kadermann übernimmt die Gesamtleitung des Vertriebs in der Deutschschweiz. «Wir sind sehr zufrieden, dass wir die Nachfolge von unserem langjährigen Leiter Vertrieb, Michael Hartmann, nahtlos von innen heraus besetzen können. Mit Shahram Shad folgt auf Michael Hartmann ein äusserst kompetenter und ausgewiesener Finanzierungsexperte,» kommentiert Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark. In Zukunft ist Shad verantwortlich für rund 50 Kreditberater in der gesamten Deutschschweiz, sowie den weiteren Ausbau der aktuell 25 Filialen mit Fokus auf die drei Regionen Zürich und Umland, Ostschweiz sowie Mittelland. Die Region Ostschweiz wird weiterhin von Regionalleiter Pascal Bauer geleitet. Die Region Mittelland wächst und enthält neu auch ...

