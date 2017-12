Donald Trump hat mächtig Öl ins Feuer des Nahost-Konflikts gegossen. Seine Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, könnten nun einen neuen Palästinenseraufstand hervorrufen.

Die Hamas ruft zu einer neuen Intifada, also einem Aufstand der Palästinenser, auf. Dies sagte der Anführer der radikalislamischen Gruppe, Ismail Hanijeh, am Donnerstag. Am Morgen hatten die Palästinenser aus Protest gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, mit einen Generalstreik begonnen. Im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem blieben öffentliche Einrichtungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...