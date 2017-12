Zürich (ots) -



Die erfolgreiche Beteiligungsgesellschaft Swisspower Renewables AG

startet in die nächste Investitionsphase mit einem neuen Aktionär,

der UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 KmGK (UBS-CEIS 2).

Damit wird das bestehende Aktionariat mit den elf Stadtwerken für

eine weitere Wachstumsphase mit einem im Energiebereich kompetenten

strategischen Finanzpartner ergänzt. Für die Auswahl der Anlagen und

das Portfolio Management des UBS-CEIS 2 ist die Fontavis AG

verantwortlich.



Swisspower Renewables AG wurde vor sechs Jahren als

Kooperationsinitiative gegründet und besteht heute aus elf

Stadtwerke-Aktionären der Swisspower Gruppe. Die

Beteiligungsgesellschaft investiert erfolgreich in Wind- und

Wasserkraftanlagen in Deutschland und Italien. Die gesetzten Ziele

der ersten Wachstumsphase konnten in diesem Jahr erfolgreich erreicht

werden: Swisspower Renewables AG weist heute ein Portfolio mit rund

230 MW Windkraft (440 GWh/Jahr) und 45 MW Wasserkraft (200 GWh/Jahr)

auf.



Für die nächsten Investitionen in Energieerzeugungsanlagen konnte

Swisspower Renewables AG die Zusammenarbeit mit UBS-CEIS 2

vereinbaren. UBS-CEIS 2, eine Kommanditgesellschaft für kollektive

Kapitalanlagen, bietet institutionellen Anlegern einen einmaligen

Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus

Infrastruktureinrichtungen und -unternehmen im Bereich erneuerbare

Energien. Dieser Energieinfrastrukturfonds führt institutionelle

Investoren zusammen und investiert direkt in Firmen. UBS-CEIS 2 wird

Swisspower Renewables AG in mehreren Etappen bis zu 100 Mio. Franken

Eigenkapital für die nächsten Investitionen zur Verfügung stellen und

sich zu rund einem Drittel an ihr beteiligen. Das

Portfoliomanagement des UBS-CEIS 2 ist an die Fontavis AG, einen

unabhängigen, im Energie- und Infrastrukturbereich spezialisierten

Vermögensverwalter, delegiert. Fontavis verwaltet aktuell Vermögen in

Höhe von über 700 Mio. CHF in 16 Portfoliogesellschaften. Fontavis

wird auch Einsitz in den Verwaltungsrat der Swisspower Renewables AG

nehmen.



Die Swisspower Renewables AG wird mit diesem Schritt ihre Position

im europäischen Markt für Erzeugungsanlagen noch weiter stärken und

ausbauen können. Daraus ergeben sich zusätzliche Effizienzgewinne und

Synergien in allen Märkten und Technologien. CEO Felix Meier ist

überzeugt: «Swisspower Renewables AG ist mit diesem Schritt ein

starker Player in der europäischen Produktion von Elektrizität aus

erneuerbaren Quellen. Mit unseren Anlagen in Deutschland und Italien

sichern wir langfristig auch Stromimporte aus erneuerbaren Energien

für die Schweiz.»



Die Transaktion wurde von der Finadvice AG, Zürich, begleitet, ein

auf M&A-Mandate in der Versorgungswirtschaft spezialisiertes

Dienstleistungsunternehmen.



Swisspower Renewables AG



Die Swisspower Renewables AG ist eine Beteiligungsgesellschaft von

elf Swisspower-Stadtwerken aus Genf, Thun, Bern, Zofingen, Aarau,

Baden, Lenzburg, Winterthur Schaffhausen, Kreuzlingen und Weinfelden.

Swisspower Renewables AG betreibt aktuell 31 Wasserkraftwerke, 24

Windparks sowie 3 PV-Anlagen in Italien und Deutschland. Mit diesen

Kraftwerken wird jährlich rund 640 GWh Strom aus erneuerbaren Quellen

produziert. Die Produktionskapazität entspricht dem

durchschnittlichen Stromverbrauch von über 100'000 Schweizer

Haushalten.



Fontavis AG



Die Fontavis AG ist ein unabhängiger, von der Finma regulierter

Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen im Bereich von

Investitionen in die erneuerbare Energieinfrastruktur in der Schweiz

sowie ausgewählten Nord- und Westeuropäischen Ländern. Fontavis

investiert im Namen ihrer Kunden und Fonds in die Produktion,

Verteilung, sowie andere erneuerbare Energie-Infrastrukturanlagen.

Fontavis rechnet mit einem qualitativen Wachstum und weiteren

Investitionen in naher Zukunft. Das Unternehmen verfügt über ein

weitreichendes Netzwerk innerhalb des erneuerbaren Energiesektors in

der Schweiz und hat sich dabei als zuverlässiger Partner für die

Investoren und die Energiewirtschaft etabliert.



