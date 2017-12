Der offene Immobilienfonds Wertgrund Wohnselect D nutzt aktuelle Marktchancen und verkauft rund 35 Prozent seines Objektbestands, um die gute Wertentwicklung aufrecht zu erhalten. Ein Cash-Call ist in absehbarer Zeit nicht geplant.Wenn der Wertgrund Wohnselect D (ISIN: DE000A1CUAY0) Anteile ausgibt, ist der Andrang immer groß - denn die Performance des 2010 aufgelegten Immobilienfonds kann sich sehen lassen: In fünf Jahren wurden 44,84 Prozent erwirtschaftet (siehe Chartvergleich am Ende des Artikels). Investiert wird in Bestandsimmobilien in Metropolregionen und "Hidden-Champions-Standorten", also Mittelstädte mit überdurchschnittlich guter Wirtschafts- und Bevölkerungsprognose.

