London (ots/PRNewswire) - Abel Noser Solutions und FactSet Research Systems gaben heute bekannt, dass sie bei der Schaffung eines umfassenden Angebotes für MiFID II Best Execution (bestmögliche Orderausführung) und Berichterstattung für FactSet-Kunden und ihre angeschlossenen Unternehmen zusammenarbeiten. Der Service bietet Fondsmanagern umfassende regulatorische und Compliance-Berichte, Best Execution-Überprüfungen und -Analysen für Endkunden, interne Überprüfungen einschließlich Makler- und Standortanalysen sowie Provisionsvergleiche und Ausführungsberatung.



Peter Weiler, President von Abel Noser Solutions, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit FactSet beim Angebot unserer Produktsuite, die den spezifischen Anforderungen der MiFID II-Verordnung gerecht wird. Dieser Wendepunkt schafft neue Herausforderungen nicht nur für unsere gemeinsamen Kunden mit Sitz in Europa, sondern auch für viele Kunden rund um den Globus. Unsere Partnerschaft stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie unseren Kunden hilft, in der sich wandelnden Investitionslandschaft gesetzeskonform und wettbewerbsfähig zu bleiben."



Nupen Shah, Direktor für EMEA von Abel Noser Solutions in London, fügt hinzu: "Dies ist ein wirklich spannender erster Schritt in unserer Zusammenarbeit mit FactSet bei der Bereitstellung von Analysen für Multi-Asset-Transaktionskosten. Unsere Partnerschaft wird sich zunächst auf MiFID II Best Execution Compliance und Berichterstattung für Cymba IMS-Kunden konzentrieren und sie für den Einsatz unserer wertschöpfenden Alphaerfassungsanwendungen in eine gute Ausgangsposition bringen."



"Da Kunden einen nahtlosen Arbeitsfluss rund um MiFID II Compliance und Berichterstattung wünschen, freue ich mich, Abel Noser im Channel Partner Programm begrüßen zu dürfen. Die von Abel Noser angebotenen Werkzeuge stärken das Cymba-Angebot für die aktuellen regulatorischen Anforderungen rund um MiFID II sowie für künftige Anforderungen", sagte Dave Hannibal, Global Manager von Channel Partnern bei FactSet.



Über Abel Noser Solutions



Abel Noser Solutions wird bereits seit Langem als Vorreiter bei der Senkung der mit dem Handel verbundenen Kosten anerkannt. Abel Noser Solutions betreut weltweit über 500 Kunden und bietet Softwareprodukte zusammen mit maßgeschneiderten Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Handelsanalysen, Compliance und Handelsüberwachung an. Das Unternehmen behauptet seinen Rang als führender Innovator für TCA (Handelskostenanalyse), Compliance-Software und Servicelösungen. Mehr erfahren Sie unter www.abelnoser.com.



Über FactSet



FactSet (NYSE:FDS | NASDAQ: FDS) liefert überlegene Analysen, Services, Inhalte und Technologien, die mehr als 85.000 Anwendern helfen, Chancen schneller zu erkennen und zu nutzen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Anlageexperten mit neuen Perspektiven, fundierten Einblicken und der branchenführenden Unterstützung unserer engagierten Spezialisten den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Wir sind stolz darauf, für unsere analytischen und datengesteuerten Lösungen mehrfach ausgezeichnet worden zu sein und wurden von Fortune wiederholt als einer der 100 besten Arbeitgeber und als bester Arbeitgeber im Vereinigten Königreich und in Frankreich eingestuft. Abonnieren Sie hier insight.factset.com (http://insight.factset.com/), unseren Thought Leadership Blog, um täglich neue Einblicke zu erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.dcvc.com und wenn Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/factset folgen.



Medienkontakt Dennis DobsonDobson Media Group(T) +1 (203) 258-0159



