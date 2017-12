Kopenhagen - Saxo Bank, die Spezialistin für online Multi-Asset-Trading und -Investment, legt heute ihre 10 "Outrageous Predictions" für 2018 vor. Bei den "Ungeheuerlichen Prognosen" handelt es sich um unwahrscheinliche, aber auch unterschätzte Ereignisse, deren Eintreten die Finanzmärkte in Aufruhr versetzen würde. Bei die-sen Prognosen handelt es sich nicht um die offiziellen Marktprognosen der Saxo Bank für 2018. Sie stellen vielmehr eine Warnung vor einer möglichen Fehlallokation von Risiken dar, auch wenn diese Ereignisse nur mit einer 1-prozentigen Wahrscheinlichkeit tatsächlich eintreten.

Steen Jakobsen, Chief Economist der Saxo Bank, kommentierte: "Seit über 10 Jahren veröffentlichen wir mittlerweile unsere ungeheuerlichen Prognosen. Unsere diesjährige Liste gehört zu den bislang besten. Sie soll alle Investoren ermutigen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Natürlich dürfen die ungeheuerlichen Prognosen nicht als offizieller Marktausblick von Saxo verstanden werden. Vielmehr enthält diese Liste Ereignisse und Marktbewegungen, die sich als Ausreisser erweisen könnten und ein enormes Potenzial besitzen, die Konsensmeinungen infrage zu stellen."

John J. Hardy, Head of FX Strategy, der in diesem Jahr für das Projekt verantwortlich zeichnete, ergänzte: "Vor Jahresfrist - nach der unerwarteten Wahl von Donald Trump und den Brexit-Schock - dachten viele Marktbeobachter, 2017 würde ein volatiles Jahr werden. Stattdessen lief 2017 alles unverschämt glatt - bei risikobehafteten Anlagen sogar so sehr, dass sich die Kurse immer weiter aufblähten. Aber 2018 schwingt das Pendel zu ausgeprägten Volatilitätsrisiken zurück. Schliesslich legen lange Perioden der Ruhe und Selbstzufriedenheit an den Märkten den Grundstein für künftige Volatilität: Anleger unterschätzen die Extremrisiken und setzen zu sehr auf ein Andauern des Zyklus.

Allerdings betreffen unsere Vorhersagen in diesem Jahr nicht nur die Sorgen vor einem Einbruch an den Märkten. Wir malen einfach einmal alles Mögliche an die Wand: dass die grossen Notenbanken bei der Geldpolitik den Kompass verlieren, dass die EU eine neuerliche politische Krise erlebt, dass China den Status des US-Dollar als Reservewährung untergräbt und dass es im südlichen Afrika zu einem neuen politischen Frühling kommt. Vielleicht haben wir tatsächlich mit irgendeiner dieser Thesen Recht, aber darum geht es letztlich nicht. Viel-mehr wollen wir die Debatte anregen und darüber nachdenken, in welche ungeahnte Richtung sich an wichti-gen Wendepunkten, die 2018 unweigerlich mit sich bringen wird, alles entwickeln könnte."

Im Folgenden die gesamte Liste der Ungeheuerlichen Prognosen der Saxo Bank für 2018:

1. Die Fed muss ihre Unabhängigkeit an das US-Finanzministerium abgeben

Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten wetteifern im Vorfeld der Zwischenwahlen 2018 um Wähler, die für Populismus empfänglich sind. Dabei geht die Haushaltsdisziplin völlig verloren, und die von den Republikanern durchgesetzten Steuersenkungen bewirken einen massiven Rückgang der Steuereinnahmen, was sich auf dem Weg in die Rezession noch verschärft. Auf die schwächere Konjunktur, die höheren Zinsen und den Anstieg der Inflation hat die Fed keine geldpolitische Antwort. Die Fed wird zum Sündenbock für die schwache Konjunktur, den aufgewühlten Anleihenmarkt und die Verschärfung der Ungleichheit. Das Finanzministerium ergreift Notstandsbefugnisse und zwingt die Notenbank, die Zinsen von US-Staatsanleihen mit langen ...

