Der Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) plant für die Jahre 2017 bis 2020 mit einer Dividende in Höhe von mindestens 0,65 Euro, wie die Franzosen am Donnerstag im Rahmen eines Investorentages in London mitteilten. Für 2017 soll die Dividende auf 0,65 Euro erhöht werden, nachdem in diesem Jahr 0,60 Euro ausgeschüttet wurden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,45 Euro liegt die ...

