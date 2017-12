Beim NFP-Bericht am Freitag wird sich vermutlich alles um die Gehaltsabrechnungen drehen Die Fed steht bei ihrem nächsten Treffen in der kommenden Woche vor einer schwierigen Aufgabe Erfolg oder Misserfolg des Steuerplans im Kongress könnte für den Dollar entscheidend sein EURUSD könnte sich im Tageschart möglicherweise in einer ABC-Korrektur befinden

Zusammenfassung:Die nächsten zwei Wochen können für den US-Dollar absolut entscheidend sein. Obwohl wir uns auf die Daten am Freitag konzentrieren, könnte sich der Gesetzesentwurf zur Steuerreform und das FOMC-Treffen als noch wichtiger erweisen. Hier ist unser Blick auf diese Ereignisse: NFP-Bericht (Freitag, 14:30 Uhr) Die Daten zur amerikanischen Konjunkturlage waren in letzter Zeit hervorragend. Einer der Gründe ist der Arbeitsmarkt, auf dem die Arbeitslosenquote knapp über 4% liegt und gesunde Beschäftigungszuwächse das Vertrauen der Verbraucher stärken. Diese befinden sich aktuell auf dem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahrzehnt. Allerdings spielen in ...

