In Zukunft wird Lumikko also Teil von Songz sein, Bitzers langjährigem Partner in China. Der chinesische Marktführer für Klimatisierung in Bussen arbeitet bereits seit fast 20 Jahren eng mit Bitzer zusammen. Bitzer und Songz haben am 1.Dezember einen Vertrag über die Übernahme des Spezialisten für Truck- und Trailer-Kühlung unterzeichnet. Sobald die Behörden der Volksrepublik China alle erforderlichen Genehmigungen ausgestellt haben, ist Songz alleiniger Eigentümer von Lumikko. Die Vertragsparteien haben vereinbart, keine Einzelheiten der Transaktion zu veröffentlichen. "Diese Transaktion ist für alle drei Unternehmen von strategischer Bedeutung und sie bietet eine große Chance, einen führenden globalen Anbieter im Bereich der Truck- und Trailer-Kühlung zu schaffen", sagt Gianni Parlanti, Chief Sales and Marketing Officer ...

