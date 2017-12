Seit heute notiert ein weiteres Unternehmen im Dritten Markt der Wiener Börse, und zwar die Deutsche Werte Holding AG, ein deutsches Beteiligungsunternehmen, das auch an der Börse in Hamburg notiert. Wir haben das Unternehmen gefragt, warum die Wahl für das zusätzliche Listing auf Wien fiel. Die Erklärung von Presse-Mann Michael Sturm: "Die Wiener Börse ist uns im deutschsprachigen Raum als effizienteste Börse mit dem hierfür besten Preis-Leistungs-Verhältnis aufgefallen, so dass uns die Wahl gegenüber deutschen und schweizerischen Alternativen nicht schwer gefallen ist." Die Deutsche Werte Holding AG hat den Claim, in reale Werte zu investieren. Hierzu zählen mittelständisch geprägte Unternehmen mit Entwicklungspotenzial...

