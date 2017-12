Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Kursaufschlägen in den neuen Handelstag gestartet und setzt damit die Erholungsbewegung vom Mittwochnachmittag fort. Die Vorgaben präsentieren sich etwas durchzogen. So hatten die US-Börsen am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss noch nachgegeben, ...

