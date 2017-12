Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Kursaufschlägen in den neuen Handelstag gestartet und setzt damit die Erholungsbewegung vom Mittwochnachmittag fort. Die Vorgaben präsentieren sich etwas durchzogen. So hatten die US-Börsen am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss noch nachgegeben, allerdings konnten sich etwa die Technologiewerte von den jüngsten Kursabgaben erholen. In Asien hat in der Nacht der japanische Aktienmarkt nach den starken Verlusten des Vortags zugelegt.

Die Chancen für eine "kleine Weihnachtsrally" an den Märkten seien noch vorhanden, für den ganz grossen Sprung dürfte es aber nicht mehr reichen, kommentiert ein Marktanalyst. Ins Zentrum des Interesses rücken die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Bereits am Donnerstagnachmittag stehen dazu mit der Publikation der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA weitere Hinweise an. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im November laut den neusten Zahlen etwas angestiegen, der saisonbereinigte Wert hat aber abgenommen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,20% im Plus bei 9'328,71 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt 0,19% auf 1'494,40 und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,23% auf 10'688,22 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus und acht im Minus.

Die stärksten Avancen im SMI/SLI entfallen auf Aryzta (+1,3%), nachdem die Titel des angeschlagenen Backwarenkonzerns ...

