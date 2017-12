Stadtlohn - Seit dem Tief bei 1.261 verhielt sich das Gold recht ruhig, so die Experten von "day-trading-live.de". Es sei hoch an den Widerstand 1.268,40 gegangen und von dort an sei es weiter nach unten gegangen. Das Tagestief des Vortages habe gestern nicht angegriffen werden können, sei aber in der Nach dynamisch rausgenommen worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...