Lauda-Königshofen - Telefónica Deutschland-Aktie: Aufwärtsbewegung steht erst am Anfang - Chartanalyse Papiere der Telefónica Deutschland Dachgesellschaft (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) sind Mitte dieser Woche aus einem kurzfristigen Abwärtstrend dynamisch ausgebrochen und haben hiermit ein eindeutiges Kaufsignal etabliert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...