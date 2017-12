IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc.: Das Beteiligungsunternehmen TG12 Ventures Inc. verdoppelt die Kaufvereinbarung und erwirbt weitere 1000 Bitcoin-Miner-Geräte

Block One Capital Inc.: Das Beteiligungsunternehmen TG12 Ventures Inc. verdoppelt die Kaufvereinbarung und erwirbt weitere 1000 Bitcoin-Miner-Geräte

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN DIE US-AMERIKANISCHEN NACHRICHTENDIENSTE UND FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA VORGESEHEN

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA - 7. Dezember 2017 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK) (das Unternehmen oder Block One) freut sich, bekannt zu geben, das sein Beteiligungsunternehmen TG12 Ventures Inc. (TG12) eine Kaufvereinbarung über den Erwerb von weiteren eintausend (1000) Antminer S9 abgeschlossen hat. TG12 hat jetzt zweitausend (2000) Geräte bestellt, wobei die Inbetriebnahme der ersten 1000 Geräte für Februar 2018 geplant ist.

Die Antminer S9-Maschinen werden von der Firma Bitmain produziert, einem der weltweit angesehensten Hersteller von Hardware für das Bitcoin- bzw. Kryptowährung-Mining. Die erste Charge der Antminer S9 wird voraussichtlich im Januar 2018 versendet und geliefert und kann im Februar in Betrieb genommen werden. Es ist vorgesehen, die S9-Maschinen in einer Serverhalle in Montreal, Quebec, Kanada, zu installieren, wo die gesamten Betriebskosten für die Miner, einschließlich Strom, Miete, Kühlung, allgemeine Wartung und Verwaltung der Rigs ungefähr 0,10 US-Dollar pro Kilowattstunde kostet.

Ausgehend von den Finanzprognosen der Firma TG12 und dem aktuellen konservativen Bitcoin-Preis von 8000 US-Dollar ist bei vollständiger Betriebsfähigkeit der 2000 Miner von einem jährlichen Gewinn von 15.600.000 US-Dollar auszugehen. Durch jegliche Aufwertung des Bitcoin sollte sich die Rentabilität der Miner sogar noch erhöhen. Ausgehend vom aktuellen Bitcoin-Preis, der am 6. Dezember 2017 bei ungefähr 13.900 US-Dollar lag, kann der jährliche Ertrag auf 25.970.000 US-Dollar geschätzt werden.

Weiterhin wurde die aktualisierte Investorenpräsentation jetzt auf der Website des Unternehmens unter www.blockonecap.com zum Herunterladen hinterlegt.

FÜR DAS BOARD:

David Berg Chief Executive Officer & Director

DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seines wirtschaftlichen Umfelds basieren. Obwohl Block One davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen beruhen, geben derartige Informationen keinerlei Garantie für eine zukünftige Leistung und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorab zu beurteilen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die möglicherweise zu einer erheblichen Abweichung von oben genannten Aussagen führen können, gehören Schwankungen des Bitcoin-Preises, Verzögerungen bei Auslieferungen und Versand, der Betrieb der Maschinen mit der erwarteten Kapazität, der Strompreis und andere Kosten, die sich auf die Rentabilität auswirken, Verfügbarkeiten von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten zu vernünftigen Bedingungen, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Markt- und Geschäftsbedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Bitcoins und Kryptowährungen, Risiken in Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Änderungen, die zeitgerechte Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstungen, Unfälle und Ausfälle der Anlagen sowie nicht versicherte Risiken. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, haben den Sachverhalt der Qualifizierungstransaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

