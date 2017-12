- LexisNexis Risk Solutions veröffentlicht die Ergebnisse einer

Befragung, die 2017 unter 51 Schweizer Verantwortlichen für

AML-Compliance in Banken, Investmentfirmen und Geldtranferunternehmen

durchgeführt wurde.



- Die tatsächlichen Kosten der AML-Compliance für Schweizer

Finanzinstitute belaufen sich auf 1,87 Milliarden US-Dollar, wobei

der grösste Anteil von Firmen mit einem hohen Gesamtkapital getragen

wird.



Genf und Zürich und Atlanta (ots/PRNewswire) - In den vergangenen

beiden Jahren sind die Gesamtkosten für AML-Compliance (Bekämpfung

von Geldwäsche) in der Schweiz um 23 % gestiegen. Die Finanzinstitute

erwarten für dieses Jahr einen weiteren Anstieg in Höhe von 16 %.

Laut einer Befragung, die zwischen April und Juni 2017 im Auftrag von

LexisNexis® Risk Solutions unter 51 Verantwortlichen für

AML-Compliance in der Schweiz durchgeführt wurde, liegen die

tatsächlichen Kosten der AML-Compliance bei 1,87 Milliarden

US-Dollar. Der Löwenanteil der Gesamtkosten (1,18 Milliarden)

entfällt auf Institute mit einem Gesamtkapital von mehr als 10

Milliarden US-Dollar. Die Grössenordnung dieser Kosten sowie ihr

voraussichtlicher Anstieg lassen sich durch den Einfluss der

Regulierung in der Schweiz und der EU auf die Unternehmen erklären.

Am häufigsten wird das Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und der

Terrorismusfinanzierung als treibende Kraft hinter den Kosten der

AML-Compliance genannt. Dieses strenger gefasste Regelwerk für

nationale und internationale Finanzinstitute wird viele dazu

veranlassen, verstärkt Due Diligence-Prüfungen potenzieller Kunden

durchzuführen und in ihrer AML-Compliance in den kommenden Jahren

besonders wachsam zu bleiben.



Laut Untersuchung von LexisNexis® Risk Solutions sind kleinere

Unternehmen stärker von den Kosten betroffen, obwohl der Hauptanteil

der Gesamtkosten für AML-Compliance auf Firmen mit einem höheren

Gesamtkapital entfällt. Beispielsweise können die durchschnittlichen

Ausgaben in diesem Bereich (1,8 Millionen US-Dollar pro Jahr) bei

kleineren Unternehmen mit einem Kapital unter 100 Millionen US-Dollar

bis zu 7,2 % ihres Gesamtkapitals ausmachen. Grössere Banken oder

Finanzinstitute mit einem Kapital von mehr als 10 Milliarden

US-Dollar geben im Durchschnitt zwar mehr aus (rund 30,14 Millionen

US-Dollar). Diese Ausgaben machen jedoch mit 0,04 % bis 0,22 % nur

einen geringfügigen Prozentsatz des Gesamtkapitals aus. Dies lässt

sich durch die Grössenvorteile innerhalb der Compliance-Abläufe bei

grösseren Banken erklären. Da der Anteil kleinerer Firmen in der

Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie

beispielsweise Deutschland deutlich höher ist, kann dies in den

kommenden Jahren deutliche Auswirkungen auf den Schweizer

Bankensektor haben.



Laut Befragung sind die Arbeitskosten mit 76 % der grösste Posten

für AML-Compliance, während Technologiekosten weniger als ein Viertel

der Gesamtkosten ausmachen (24 %). Diese Tendenz wird auch in anderen

Ländern Kontinentaleuropas beobachtet. Die Schweizer Finanzinstitute

ebenso wie die europäischen Banken werden voraussichtlich gezwungen

sein, die Prozesse bestimmter Aktivitäten im Bereich KYC (Know Your

Customer) neu zu überdenken und zu evaluieren, an welchen Stellen

intelligente Risikomanagement-Technologien dazu beitragen können, den

Einsatz der Compliance-Beauftragten zu optimieren. Diese sollten ihre

Zeit hauptsächlich den Bereichen widmen, in denen menschlicher

Einsatz erforderlich ist, zum Beispiel bei Untersuchungen im

Zusammenhang mit verdächtige Transaktionen oder Beobachtungslisten.



Seyfi Günay, Direktor für Finanzkriminalität und Compliance bei

LexisNexis Risk Solutions erklärt: "Insbesondere kleinere

Finanzinstitute können sich schwertun, wenn sie nicht ihre

Compliance-Abläufe rationalisieren und ein effektives Gleichgewicht

zwischen dem Einsatz von Mitarbeitern und technologischen Lösungen

herstellen. Listen-Screening und Risikobewertung zählen zu den

Feldern, auf denen intelligente Technologielösungen die

Compliance-Beauftragten entlasten und ihre Produktivität heben

können. Als gutes Zeichen kann gedeutet werden, dass die befragten

Compliance-Verantwortlichen sich der Vorteile bewusst sind, die

effiziente AML-Teams ihren Unternehmen bieten."



Setup der Studie



Diese Befragung ist der zweite Teil einer Serie weltweiter Studien

über die tatsächlichen Kosten der AML-Compliance. Der erste Teil

wurde 2016 in Asien durchgeführt. Für die Region EMEA wurden 250

AML-Verantwortliche in Frankreich, Italien, Deutschland, in der

Schweiz sowie in den Niederlanden befragt. Die Befragung wurde von

LexisNexis Risk Solutions konzipiert und zwischen April und Juni 2017

durchgeführt. Lexis Nexis Risk Solutions blieb in der Befragung

ungenannt.



Bezug der Studie



Eine Infografik mit den wichtigsten Ergebnissen haben wir für Sie

als Download (http://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/resources/infogr

aphics-factsheets/tc-AML-Compliance-Switzerland.pdf) bereitgestellt

(PDF). Um die für die Schweiz spezifischen vollständigen Ergebnisse

der Studie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Jean Creech Avent

(Jean.Creech@lexisnexisrisk.com).



Über LexisNexis® Risk Solutions



Bei LexisNexis Risk Solutions sind wir davon überzeugt, dass sehr

gute Daten und eine vertiefte Analyse das Risikomanagement

verbessern. Über 40 Jahre Erfahrung sind die Grundlage für das

Vertrauen, das unsere Kunden uns mit der Datenanalyse in ihren

Organisationen entgegenbringen. Durch die Analyse erhalten sie

belastbare Einblicke für das Risikomanagement und erzielen bessere

Ergebnisse, bei höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards.

LexisNexis Risk Solutions sitzt im Ballungsraum Atlanta und betreut

Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen gehört zur RELX

Group, einem weltweit führenden Anbieter für Informationen und

Analysen von Geschäftskunden in verschiedenen Ländern aller Branchen.

Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/



