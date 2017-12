Zum fünften Mal hat Österreichs Wellness Portal

www.thermencheck.com zur Wahl der beliebtesten Therme

aufgerufen.



Bad Blumau (ots) - Auch 2017 setzt sich das Rogner Bad Blumau klar

an die Spitze. Qualität und Einzigartigkeit zeichnen sich wiederholt

aus.



Die digitale Community vom führenden Thermenportal Österreichs

www.thermencheck.com wurde mittels Onlineformular zur Wahl der

beliebtesten Therme Österreichs aufgerufen. Die Abstimmung erfolgte

über einen Zeitraum von 12 Monaten. Insgesamt standen 38

österreichische Thermen zur Auswahl. Mit über 11.473 der über 75.000

abgegebenen Stimmen katapultiert sich das Rogner Bad Blumau wieder an

die Spitze und gewinnt mit großem Vorsprung klar vor einer weiteren

Therme aus dem Thermenland Steiermark und einer Therme aus dem

Burgenland. Das von Friedenreich Hundertwasser gestaltete

Gesamtkunstwerk wurde bereits zum dritten Mal zur beliebtesten Therme

des Jahres gewählt (2014, 2016 und 2017) und war in allen 5 Jahren

unter den Top 3 vertreten.



"Eine solch wertvolle Auszeichnung bereits zum dritten Mal zu

erhalten und dann auch noch mit einem so großen Abstand, erfüllt mich

mit großem Stolz. Ehrlich, bewusst und mit Freude. Diese Werte werden

von meinem Team täglich aufs Neue gelebt. Die Mannschaft arbeitet mit

Herz und hat Freude im Umgang mit unseren Gästen. So was spürt man.

Es ist eine große Anerkennung und Wertschätzung für mich und die

Mannschaft, dass so viele Stammgäste für uns gestimmt haben. Ich

danke all meinen Gästen für das Vertrauen und die Verbundenheit zum

Rogner Bad Blumau." KR Robert Rogner, Gründer und Eigentümer



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Pressekontakt

Rogner Bad Blumau

Ines Erlacher, MA (FH)

+43 (0) 3383 5100 9440 | i.erlacher@rogner.com | blumau.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1120/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: Rogner International Hotels & Resorts GesmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100011823

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100011823.rss2