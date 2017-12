Der Sterling bleibt in der 2. Wochenhälfte anfällig und so kommt es im GBP/USD unter 1,3400 zu einem Konsolidierungsversuch. GBP/USD Fokus auf Brexit Gesprächen Das Cable zieht sich seit Dienstag zurück und so findet der Handel in der Nähe des Mehrtagestief von 1,3360 statt, welches am Mittwoch gebildet wurde. Die zunehmende politische Instabilität ...

