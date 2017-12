Unterföhring (ots) - Quoten-Kirsche zum Abschluss: "The Taste" feiert zur Prime-Time in SAT.1 mit sehr guten 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen Staffelbestwert und damit das beste Finale seit drei Jahren. Deutschlands größte Kochshow war am Mittwochabend das zweitstärkste Programm nach Fußball. Zusammen mit ihrem Coach Alexander Herrmann gewann Lisa (26, Gera) ein eigenes Kochbuch, eine kulinarische Weltreise und 50.000 Euro. 2018 serviert "The Taste" den nächsten Gang: Hobby- und Profiköche können sich unter https://www.sat1.de/tv/the-taste/bewerbung schon jetzt für die sechste Staffel bewerben.



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 7.12.2017 (vorläufig gewichtet: 6.12.2017)



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2