"Mit einem nahezu gleichgroßen Wachstum auf Dollarbasis von 16 Prozent legt der deutsche Halbleitermarkt im laufenden Jahr voraussichtlich etwas schwächer zu als der weltweite Halbleitermarkt mit plus 19 Prozent", prognostiziert Stephan zur Verth, Vorsitzender der Fachgruppe Halbleiter-Bauelemente im ZVEI-Fachverband Electronic Components and Systems. Für 2018 rechnet zur Verth mit einem Inlands-Wachstum von vier Prozent. In der Region Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA) weist der Halbleitermarkt im laufenden Jahr einen Zuwachs von voraussichtlich 16 Prozent auf 38 Milliarden Dollar aus. 2018 könne dieser Halbleitermarkt um 3,5 Prozent auf gut 39 Milliarden Dollar ...

