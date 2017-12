Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte gestern Morgen bei 1,1815/1,1845, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe auch gestern bereits am frühen Morgen sein TH markiert. Bereits bei 1,1839 sei Schluss mit der Aufwärtsbewegung gewesen. Im Nachgang dessen sei es dann zunächst in den Bereich der 1,1815/10 gegangen, wo eine kleine Stabilisierung, aber keine Erholung stattgefunden habe.

