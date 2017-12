Deutsche Industrie Grundbesitz AG: Deutsche Industrie Grundbesitz AG beauftragt ODDO SEYDLER BANK AG als Ihren Designated Sponsor

Deutsche Industrie Grundbesitz AG beauftragt ODDO SEYDLER BANK AG als Ihren Designated Sponsor

Rostock -07. Dezember 2017

Mit dem heutigen Tag notiert die Aktie der Deutsche Industrie Grundbesitz AG (Kürzel: JB7, ISIN: DE000A2G9LL1) an der Frankfurter Wertpapierbörse und in XETRA(R), der elektronischen Handelsplattform der Deutsche Börse AG. Die Notierungsaufnahme der Aktie fand auch heute im regulierten Markt der Börse Berlin statt.

Die Deutsche Industrie Grundbesitz AG hat die ODDO SEYDLER BANK AG mandatiert um den fortlaufenden Handel im elektronischen Handelssystem XETRA(R) sicherzustellen. Damit übernimmt der Marktführer im Designated Sponsoring die Aufgabe, den Investoren die jederzeitige Handelbarkeit der Aktien zu ermöglichen.

Nach der erfolgreichen Begebung einer Anleihe in diesem Jahr, die an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar ist, war der logische Schritt eine Börsennotierung des Unternehmens. Die Aktie ist nun auf drei verschiedenen Handelsplattformen handelbar. Mit der Einbeziehung des Handels in XETRA(R) und der Verpflichtung eines Designated Sponsors strebt die Deutsche Industrie Grundbesitz AG nach zusätzlicher Liquidität in der Handelbarkeit der Aktie.

Im elektronischen Handelssystem XETRA(R) stellen Designated Sponsors zusätzliche Liquidität bereit, indem sie sich verpflichten im fortlaufenden Handel und in Auktionen für die jeweils betreuten Werte verbindliche Geld- und Brief-Limite (so genannte Quotes) in das Orderbuch einzustellen. Die ODDO SEYDLER BANK AG sorgt auf diese Weise für höhere Liquidität in der Aktie der Deutsche Industrie Grundbesitz AG.

Bei der Liquiditätsbereitstellung werden an Designated Sponsors hohe Qualitätskriterien (Mindestanforderungen) von der Deutsche Börse AG gestellt. Seit Jahren erreicht ODDO SEYDLER die Bestnote im Rating der Deutschen Börse ('AA').

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Zulassung dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen.

Der Wertpapierprospekt ist bei der Deutsche Industrie Grundbesitz AG, Geschäftsanschrift: August-Bebel-Str. 68,14482 Potsdam, oder auf der Webseite der Gesellschaft (www.deutsche-industrie-grundbesitz.de) kostenfrei erhältlich.

Kontakt: Deutsche Industrie Grundbesitz AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. 0331 740 076 535

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie Grundbesitz AG

August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@obobcap.com Internet: http://www.deutsche-industrie-grundbesitz.de

ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt

