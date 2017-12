Baierbrunn (ots) -



Ob zackig spazieren gehen oder zum Vorabendprogramm im Fernsehen auf dem Ergometer in die Pedale treten: Ausdauernde Alltagsaktivitäten sind ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Gefäße. Damit lassen sich die Blutfette positiv beeinflussen, langfristig der Blutdruck senken und der Blutfluss verbessern, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. Erste Effekte messen Sportmediziner schon nach vier Wochen. Experten empfehlen, täglich mindestens 30 Minuten aktiv zu sein. Dr. Elisabeth Schieffer, Internistin und Kardiologin am Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, rät zudem, den Gefäßen zuliebe nicht so viel und so lange zu sitzen: "Spätestens nach eineinhalb Stunden aufstehen und sich bewegen." Gesunde Arterien garantieren steten Blutfluss und Sauerstoffnachwuchs für Organe und Gewebe. Bei Arteriosklerose geht die Elastizität der Gefäße verloren, sie verstopfen, versteifen sogar. Es drohen Herzinfarkt und Schlaganfall. Doch auch Gedächtnis, Herz, Bauch und Beine leiden. Der neue "Senioren Ratgeber" hat daher einen Zehn-Punkte-Plan zusammengestellt, mit dem jeder dazu beitragen kann, seine Gefäße jung zu halten. Er reicht von der Teilnahme am Gesundheits-Check beim Hausarzt über eine mediterrane Kost mit viel Gemüse und Obst, Fisch und Meeresfrüchten sowie den Verzicht aufs Rauchen bis hin zu gutem Schlaf.



