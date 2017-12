Frankfurt - Das Templeton Global Macro Team rund um Dr. Michael Hasenstab von Franklin Templeton untersucht die Pläne der US-Notenbank (Federal Reserve, FED) für den Einstieg in die Kürzung ihrer Bilanz sowie die möglichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte.Die weltweite Erholung der Wirtschaft sowie der Finanzmärkte sei in den letzten Jahren durch massive und nachhaltige geldpolitische Unterstützung in den wichtigsten Industrieländern ermöglicht worden. In den vergangenen acht Jahren habe unter anderem die FED ein beispielloses Experiment in geldpolitischer Lockerung durchgeführt und eine Nullzinspolitik mit mehreren Runden quantitativer Lockerung (QE) kombiniert, die für eine massive Verlängerung ihrer Bilanz gesorgt habe, sodass sich diese zwischen 2008 und 2014 mehr als vervierfacht habe. Diese Zeiten scheinen nun endgültig vorbei - jüngst hat die US-Notenbank Pläne zur allmählichen Kürzung ihrer Bilanz bekannt gegeben, so die Experten von Franklin Templeton.

