Der australische Dollar beschleunigte gestern seine Abwärtsbewegung, nachdem er noch am Mittwoch mit 0,7653 auf dem höchsten Stand seit Mitte November notiert hatte. Den Handelstag schloss das Paar auf 0,7558. Grund für die neuerlichen Verluste waren schwächer als ... The post AUD/USD: nächster Breakout? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...