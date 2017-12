Berlin (ots) - Die EU winkt mit dem Scheckbuch - auf Kosten der Mitgliedstaaten. Das wurde aus dem gestern vorgestellten Konzept zur Wirtschafts- und Währungsunion der EU-Kommissare Dombrovskis, Moscovici und Oettinger deutlich. Dr. Hubertus Porschen, Bundesvorsitzender des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER, sagt: "Die EU-Kommissare wollen einzig und allein mit finanziellen Anreizen, Reformen und Stabilität in der Euro-Zone durchsetzen. Hinter ihren vagen Ideen steckt eine konkrete Absicht: neue Geldtöpfe schaffen, in die Milliarden aus den Mitgliedstaaten fließen sollen. Gleichzeitig lehnt die Kommission ab im EU-Haushalt sinnlose Ausgaben zu kürzen, beispielsweise bei den überflüssigen Agrarsubventionen. Insgesamt sind die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Euro-Zone eine große Enttäuschung."



Mit einem eigenen Finanzminister will die EU-Kommission ihren Einflussbereich deutlich erhöhen. Finanzielle Risiken von der Bankenrettung bis zu Konjunktureinbrüchen sollen aber künftig die Mitgliedstaaten gemeinsam tragen - mehr als je zuvor. Risikoursachen werden hingegen nicht bekämpft. Mutige Vorschläge zu einer grundlegenden Stabilisierung, wie die Unterlegung von Staatsanleihen mit Eigenkapital und das dringend benötigte Insolvenzverfahren für Euro-Staaten, finden sich an keiner Stelle.



"In der Vergangenheit hat die Kommission bei der Überwachung des Stabilitätspaktes versagt und in den meisten Fällen Regelverstöße aus politischen Gründen akzeptiert. Die daraus entstandenen Probleme sollen jetzt auf alle Mitgliedstaaten abgewälzt werden. Mit dem Paket beweist die EU-Kommission, dass sie nichts von marktwirtschaftlichen Anreizen in der Euro-Zone und in Europa hält. Ihre mutlosen und kostspieligen Ideen dürfen die Mitgliedstaaten, auch Deutschland, nicht akzeptieren. Deutschland haftet immer für den größten Teil dieser neuen Finanztöpfe, auf die aber alle gleichermaßen Zugriff haben", so Porschen weiter.



DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Der Verband plädiert in seinem Buch 'Statt Brexit: EUpgrade' für eine grundlegende EU-Reform. Unter dem Motto Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klar Stellung für eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaft sowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sind Inhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.



