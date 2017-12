Jeder vierte Deutsche wäre bereit, seine Heimatklinik in Notlagen finanziell zu unterstützen, zeigt eine Umfrage. Doch trotz Loyalität - für kleinere Krankenhäuser wird es immer schwieriger, im Wettbewerb zu bestehen.

Die Deutschen und ihre Krankenhäuser - das ist eine besondere Beziehung. Einerseits wollen Bürger ein Krankenhaus möglichst in der Nähe haben. Andererseits gehen sie da im Krankheitsfall aber nicht unbedingt hin. Stattdessen sind sie bereit, viele Kilometer zu fahren, wenn sie andernorts eine bessere medizinische Versorgung erwarten können. Unikliniken und privat betriebenen Krankenhäusern trauen die Deutschen dabei die besten medizinischen Leistungen zu. Das notleidende kommunale Krankenhaus um die Ecke würden dennoch 25 Prozent der Bevölkerung finanziell unterstützen, wenn es nötig sein sollte.

Das sind zentrale Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage unter 1000 Bundesbürgern, die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Auftrag gegeben hat. Ein Teil der Ergebnisse kann mit einer Erhebung von 2014 verglichen werden. Dabei wird deutlich, dass die Qualität der ärztlichen Leistung für die Bürger noch einmal wichtiger geworden ist. Die meisten Umfrageteilnehmer, nämlich 71 Prozent, wünschen sich im Falle einer schweren Erkrankung "ein großes Team von Topärzten und Spezialisten", bei chronischen Beschwerden liegt dieser Wert bei 62 Prozent.

2014 wurde der Wunsch nach Topärzten und Spezialisten erst an zweiter Stelle genannt. "Das zeigt, dass Patienten deutlich kritischer und anspruchsvoller geworden sind", sagt Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswesen und Pharma bei PwC in Deutschland. Hinzu komme, dass Bewertungsportale im Internet den Bürgern heute mehr Vergleichsmöglichkeiten bieten. "In Zeiten des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen ist es daher die wichtigste Aufgabe ...

