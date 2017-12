Hamburg (ots) - Stefanie Volkmer-Otto, 42, Noch-Ehefrau von Frank Otto aus dem gleichnamigen Versandhaus-Clan, ist neu liiert. Wie GALA (Ausgabe 50, ab heute im Handel) diese Woche berichtet, ist die Schmuckdesignerin nun mit dem italienischen Künstler Antonio Del Prete, 42, zusammen. Volkmer-Otto sagte dem Magazin: "Antonio gibt mir Ruhe und Kraft. Ich bin unglaublich froh, ihn als Partner an meiner Seite zu haben, und kann nicht mehr sagen, als dass ich gerade unglaublich glücklich mit ihm bin."



Frank Otto, 60, hatte seine Ehefrau vor zwei Jahren für das Model Nathalie Volk, 20, verlassen.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de