FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.12.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MULBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVEVA TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 2900 (1750) PENCE - BERNSTEIN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2610 (2280) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS SAGA PLC PRICE TARGET BY 20% TO 187 PENCE - 'BUY' - CS CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TARGET 305 (330) PENCE - HSBC CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 213 (243) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 215 (195) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 205 (216) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1040 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 190 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STAGECOACH TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 174 (131) P - KEPLER CHEUVREUX CUTS COBHAM TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 112 (117,50) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES ROLLS ROYCE TARGET TO 815 (790) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM CUTS HANSTEEN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 140 (135) PENCE - PANMURE RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1040 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 830 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN PT TO 1450 (1540) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PT TO 1000 (1070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 740 (671) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1905 (1753) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1758 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1758 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 165 (215) PENCE



