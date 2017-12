München (ots) -



- Vom 7. bis 22. Dezember gibt es bei Amazon mehr als 80.000 Blitzangebote und Angebote des Tages für günstiges Weihnachts-Shopping - Highlight-Angebote sind unter anderem LG Fernseher, Digitalkameras und Camcorder von Sony sowie Smart-Home-Produkte von Philips Hue - 3-fache Beträge über Amazon Smile



Weihnachtszeit ist Schnäppchenzeit: Unter www.amazon.de/angebote finden Kunden in den Last-Minute-Angebotewochen vom 7. bis zum 22. Dezember 2017 über 80.000 Blitzangebote und Angebote des Tages aus nahezu allen Kategorien und damit mehr Angebote als je zuvor. Kunden können den günstigen Weihnachtseinkauf bequem zuhause oder unterwegs mit der Amazon App erledigen und beim Geschenkeshopping für Familie und Freunde in den Last-Minute-Angebotewochen bis zu 50 Prozent sparen.



Zu den Highlights der Last-Minute-Angebote auf Amazon.de gehören:



- 25% reduziert: Das Surface Pro (Core i5, 4 GB RAM, 128 SSD) inkl. Type Cover schwarz - Bis zu 29% reduziert: Philips Hue Beleuchtung - Sony Digitalkameras und Camcorder stark reduziert - Bis zu 50% reduziert: B&O PLAY by Bang& Olufsen - Bis zu 74% reduziert: Kochprodukte von Tefal - Stark reduziert: LG Fernseher & Heimkinoprodukte - Bis zu 33% reduziert: Fitbit Charge 2 - Bis zu 32% reduziert: Samsung Galaxy S7



Zum Start jedes vorweihnachtlichen Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseite der aktuelle Preis des Produkts ("Angebotspreis") und der bisherige Amazon Preis sowie, soweit vorhanden, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also den Angebotspreis mit der UVP oder dem vorherigen Amazon Preis vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.



Amazon Kunden können beim Einkaufen Gutes tun, indem sie ihre Weihnachtsgeschenke über smile.amazon.de kaufen. Hier können sie auf das volle Amazon Sortiment zugreifen und die gewohnten Preise und Liefermöglichkeiten erhalten. Einziger Unterschied: Mit jedem Einkauf über smile.amazon.de vom 1. bis 24.Dezember 2017 gibt Amazon 1,5 Prozent des Einkaufspreises qualifizierter Produkte direkt an eine teilnehmende und vom Kunden gewählte soziale Organisation weiter. So machen Kunden zu Weihnachten nicht nur ihren Liebsten eine Freude.



Über Amazon Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In München, Hamburg, Berlin und Potsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazon.de/about.



Für weitere Informationen:



Für weitere Informationen:

Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München



Amazon.de und AmazonFresh sind Handelsnamen der Amazon EU S.à.r.l Société à responsabilité limitée 5 Rue Plaetis L-2338 Luxembourg Phone: (+352) 26 73 30 00 Fax: (+352) 26 73 33 32 Registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B-101818