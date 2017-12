Nach Deutschland hat auch Australien die Ehe für alle beschlossen. Von 150 Abgeordneten im Parlament stimmten nur vier dagegen. Bei einer Volksbefragung hatten sich gut 60 Prozent für die Ehe für alle ausgesprochen.

