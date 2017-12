Niemand hat Siemens so verändert wie Joe Kaeser. Er sagt, er will den Industrieriesen ins digitale Zeitalter führen. Kritiker sagen: Er beugt sich dem Diktat der Märkte.

Er hatte schon bessere Termine als diesen in London. Joe Kaeser wirkt jedenfalls nicht übermäßig zufrieden, als er jetzt durch die Tür des Berlin-Mitte-Büros kommt. Eine Unternehmensberatung hat ihn eingeladen, über "inklusiven Kapitalismus" zu sprechen. Kaeser, der dieses Jahr mit sieben Millionen Euro honoriert wird, trägt seine legere Business-Uniform. Auf der Nase, gleich unter der schwarz-grauen Haartolle, sitzt, wie festgeklebt, die randlose Brille. Die Kaeser-Brille. Sie ist geblieben, während der Schnauzer und die ä-Punkte in seinem Namen mit der Karriere verschwanden - während aus Josef Käser Joe Kaeser wurde und aus dem niederbayrischen Arbeitersohn der Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Mischkonzern. Drahtig ist Kaeser, sportlich, wirkt eher 50 Jahre alt, nicht wie die 60, die er ist. Üblicherweise zieren Lachfalten das Gesicht des Siemens-Chefs, doch heute ist da: Nachdenklichkeit, auch ein wenig entnervte Erschöpfung.

Der Siemens-Chef kommt aus der britischen Hauptstadt, wo er sich mit Aktionären von Blackrock getroffen hat. Knapp sechs Prozent hält der US-Investor an dem Münchner Konzern. Sechs Prozent an mehr als 80 Milliarden Euro Umsatz, die vor allem eines abwerfen sollen: Dividende. Eigentlich könnte Kaeser also sehr entspannt auftreten an diesem Abend: Er hat geliefert, hat eine der besten Bilanzen der Firmengeschichte verkündet: zehn Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, Rekordausschüttung, plus 50 Prozent beim Aktienkurs seit seiner Amtsübernahme. Doch hinter dem Rednerpult steht ein Mann, der in bestem Bayrisch-Englisch fast schon resigniert sein Mantra der vergangenen Monate wiederholt: "The business of business is not business. The business of business is to create value for society."

Es ist das alte Milton-Friedman-Motto, das der Siemens-Chef da neu interpretiert: Unternehmen sind nicht nur dazu da, um Gewinne zu erwirtschaften. Kaeser glaubt, dass Firmen einen gesellschaftlichen Mehrwert produzieren müssen. "Man hat kein Recht auf Arbeit. Aber Unternehmen haben die Verantwortung, für Arbeit zu sorgen - das ist ein Unterschied", sagt Kaeser.

Mehr noch: 500 Millionen Euro geben die Münchner jedes Jahr für die Aus- und Weiterbildung ihrer Leute aus. Wenn das einem Investor nicht schmecke, meinen sie, könne er ja seine Anteile verkaufen. Joe Kaeser gehe es um etwas viel Größeres: um Anstand.

Es ist das Bild, das Kaeser gerne von sich zeichnet. Regelmäßig spricht er dazu. Tatsächlich aber ist es in diesen Wochen nicht mehr klar, ob Kaeser diesem Anspruch genügen kann. Denn neben der Erzählung von Josef, dem Barmherzigen, gibt es noch eine zweite. Eine, die er nicht so gerne auf Abendgesellschaften verbreitet. Seitdem Kaeser bei Siemens 2013 vom Finanzvorstand zum Vorstandschef wurde, hat er den Konzern verändert wie kein Direktor vor ihm. Er warf alte Manager raus, verkaufte die Hausgerätesparte, fusionierte die Bahntechnik mit Alstom, verstieß Osram, bringt nun die Medizintechnik an die Börse. Kaeser hat das Milliardenunternehmen auf sich zugeschnitten wie einen Maßanzug.

Und Kaeser ist noch lange nicht fertig. Er will 6900 Menschen entlassen, Standorte schließen. 3000 Jobs sind allein in Deutschland gefährdet - trotz Rekordgewinn. Weil Kaeser die Rendite des Konzerns noch höher treiben wolle, sagen die Mitarbeiter. Weil er "asozial" sei, sagt SPD-Chef Martin Schulz. Kaeser selbst sagt dazu: "Ein Unternehmen, das keinen Wert für die Gesellschaft bringt, sollte schlicht nicht mehr existieren." Aber er sagt auch: "Nur wer profitabel wirtschaftet, kann Arbeitsplätze langfristig und nachhaltig sichern." Und das, davon ist Kaeser überzeugt, wird nur können, wer sich auf diese wirre Wirtschaftswelt, in der Disruption und Digitalisierung Konzernen zusetzen, maximal flexibel einstellt. Dafür, findet er, macht er das alles. Nicht für die Rendite, sondern für die Zukunft.

Allerding kann man seine Motive auch weniger edel bewerten: In dieser Bewertung ist Kaeser nicht der mobile Konzernlenker aus der Wirtschaftswelt von morgen, sondern ein Getriebener der Finanzmärkte. Weil große Investoren wie eben Blackrock weltweit Druck auf Mischkonzerne ausüben, fahre Kaeser eine Strategie des vorauseilenden Gehorsams. Er wolle diese Investoren mit üppigen Renditen ruhigstellen. Kaesers Problem: Nicht nur Gewerkschaften erzählen diese Version der Geschichte. Sie findet auch Anklang unter Vorstandskollegen, Mitarbeitern und Regierungspolitikern. Und sie alle braucht Kaeser, will er dauerhaft erfolgreich sein.

Die innere (Un-)Ordnung

Ein ungemütlicher Vormittag Anfang November in München. Die Reihen im großen Konferenzsaal in der Siemens-Zentrale sind gefüllt. Kaeser ist gekommen, um die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahrs zu präsentieren: nur gute Nachrichten. "Wir haben unsere Prognose, die wir im Laufe des Jahres zweimal angehoben hatten, trotz der zunehmend widrigen Marktverhältnisse bei der Energieerzeugung in jedem Punkt erfüllt", freut sich der Siemens-Chef.

Kein Vergleich zur Situation vor vier Jahren. Es war ein brütend heißer Tag im August 2013, als Kaeser im Innenhof der Konzernzentrale am Wittelsbacher Platz vor seine Mitarbeiter trat; der Aufsichtsrat hatte ihn soeben zum Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs Peter Löscher bestimmt. "Siemens hat seine innere Ordnung verloren", rief Kaeser in das Rund, "wir werden jetzt erst einmal für Ruhe im Konzern sorgen."

Ruhe? Kaeser strich Tausende Jobs, beendete die regelmäßigen Abschreibungen auf missglückte Projekte, ging schwierige Themen wie Windparks auf hoher See stringenter an, sortierte Zuständigkeiten neu - und hauchte "Siemens wieder Selbstvertrauen ein". Das gibt sogar ein Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu. Keine Frage, der frühere Finanzchef sei der stärkste Vorstandschef seit Heinrich von Pierer: "Kaeser hat den Niedergang gestoppt", meint einer seiner Vorgänger als Vorstandschef.

In der Tat steht Siemens heute besser da denn je. Kaeser hat den Erzrivalen General Electric (GE) hinter sich gelassen. Der Aktienkurs des US-Mischkonzerns ist abgestürzt; Vorstandschef Jeff Immelt musste gehen. Sein Nachfolger soll nun Kaesers Siemens-Strategie kopieren. Ihr Kern: Mischkonzerne sind von gestern. Konzentration auf das, was eine digitale Zukunft hat.

Vor allem bei der Digitalisierung von Fertigungsprozessen in Fabriken, in Deutschland Industrie 4.0 genannt, gilt Kaesers Siemens als Messlatte. Es geht darum, Maschinen und Fertigungsstraßen an das Internet anzubinden, sie miteinander zu vernetzen und als selbstlernende Einheiten einzusetzen - also Produktion mithilfe von Codes und künstlicher Intelligenz weiter zu automatisieren. Die Münchner gehören heute zu den zehn größten Softwareanbietern weltweit. Andere Geschäfte wie die Windkraft oder die Elektromotorensparte entlässt Kaeser in die Unabhängigkeit, indem er sie etwa in Joint Ventures mit Konkurrenten einbringt. Größe bringt Stärke, um sich gegen Wettbewerber zur Wehr setzen zu ...

