Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.631/2.620 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe sich gestern Morgen stabilisieren und weiter leicht nach oben schieben können. Dabei sei die Vola lange nicht so ausgeprägt gewesen wie in den Handelstagen zuvor.

