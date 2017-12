Essen - Die gestrigen Daten aus Europa untermauerten das derzeit solide Momentum in der Eurozone, berichten die Analysten der National-Bank AG.Mit einem Indexwert von 52,4 habe der Markit-Index für das Euroland sein hohes Niveau behaupten können: Der Aufschwung in Europa habe klar an Nachhaltigkeit zugelegt und sei keine Eintagsfliege mehr. Heute komme mit den "Jobless Claims" abermals datenseitige Orientierung aus den USA. Die Analysten der National-Bank AG erwarten eine Fortsetzung der sehr festen Entwicklung am US-Arbeitsmarkt.

