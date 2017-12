Erneut ein schwarzer Börsentag für die Steinhoff-Aktien: Der Möbelhändler verlor seit Wochenbeginn mehr als elf Milliarden Euro an Börsenwert. Ab einem speziellen Kursniveau droht sogar der Abstieg aus dem MDax.

Die Nerven der Anleger beim Möbelkonzern Steinhoff liegen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschungen des Unternehmens blank. Nach dem Kurssturz am Mittwoch von 63 Prozent brachen die Titel am Donnerstag um weitere 35 Prozent nur noch 72 Cent ein. Der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelhändler verlor seit Wochenbeginn mehr als elf Milliarden Euro an Börsenwert. Dies entspricht in etwa der gesamten Marktkapitalisierung des Dax-Wertes RWE.

"Die Aktie will aktuell keiner mehr haben, alle wollen raus", sagte ein Händler. Um seinen Platz im Nebenwerteindex MDax müsste Steinhoff auf dem aktuellen Kursniveau zwar noch nicht bangen - noch so ein schwarzer Börsentag würde den einstigen Dax-Anwärter aber in die Bredouille bringen.

