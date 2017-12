Köln (ots) - ESC-Teilnehmerin und "The Voice of Germany" Siegerin Jamie Lee hat im Spätsommer eindrucksvoll gezeigt, dass ihre markante Stimme bei Kindern ankommt. Die Sängerin nahm den Titelsong für die SUPER RTL Animationsserie "Spirit: wild und frei auf", das dazugehörige Musikvideo kommt bei YouTube auf über 2,5 Millionen Aufrufe. Jetzt arbeiten Jamie Lee und der Kölner Sender erneut zusammen: Für die Weihnachtszeit mit TOGGO singt die Künstlerin die Pop-Ballade "Coming Home for Xmas".



Bei dem Song handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen 2005er Weihnachtshits der Band Banaroo. Inhaltlich besteht das Musikvideo aus weihnachtlichen Szenen der beliebtesten Serien des TOGGO Kinderprogramms (z.B. "Sally Bollywood", "Oddbods", "Angelo") gepaart mit Aufnahmen aus dem Tonstudio. Das Video ist in unregelmäßigen Abständen im Programm des Kindermarktführers zu sehen, online können Jamie Lees Fans auf YouTube und auf toggo.de jederzeit reinhören und mitsingen.



OTS: SUPER RTL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6892.rss2



Pressekontakt: Roswitha Ebrecht RTL DISNEY Fernsehen GmbH Telefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1011 Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019 roswitha.ebrecht@superrtl.de