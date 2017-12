Zürich (ots) - Ab 1. Januar 2018 bietet die Migros GolfCard eine

neue Mitgliedskarte ohne Lizenz beim Schweizerischen Golfverband

(ASG) an. Die Golfspieler können nun zwischen der traditionellen

Karte ASG Migros GolfCard mit Lizenz und der Migros GolfCard ohne

Lizenz wählen. Dies aufgrund einer repräsentativen Mitgliederumfrage,

die ergab, dass nur 27% der Mitglieder an Turnieren teilnehmen. Damit

benötigt die Mehrheit keine Spiellizenz.



Die Schweiz ist eines der letzten Länder weltweit, die für das

Golfspielen auf dem Platz eine Lizenz verlangt. Ein Habitus aus

vergangenen Zeiten. Mit den öffentlichen Golfclubs wandelte sich

diese Sportart vom Elitesport immer mehr zum Volkssport. Und die

Migros Golfparks bieten für Jung und Alt einen wertvollen Beitrag zur

Volksgesundheit.



Wie nun eine repräsentative Mitgliederumfrage der Migros GolfCard

aufzeigt, stehen nicht mehr die Turniere oder die Jagd nach einem

besseren Handicap an erster Stelle sondern das reine Spielen. Denn es

sind lediglich 27% der Mitglieder, die an offiziellen Turnieren

teilnehmen. Mit diesen deutlichen Umfrageergebnissen kommt die Migros

GolfCard den Bedürfnissen der Mitglieder entgegen, indem sie erstmals

eine eigene Golfmitgliedschaft anbieten, die losgelöst ist von der

ASG und gleichzeitig von der Lizenzpflicht entbindet.



Die bedürfnisgerechte GolfCard



Die Migros führt ab 1. Januar 2018 die Migros GolfCard ohne Lizenz

zum Preis von CHF 185 ein. Die neue Mitgliedskarte berechtigt zum

Spielen auf den Migros Golfanlagen inkl. Golf Limpachtal. Die Karte

eignet sich für Spieler, die keine oder nur wenige Golfturniere

spielen. Die ASG-Lizenz kann jederzeit zu einem Aufpreis von CHF 85

dazugekauft werden. Die Mitgliedschaft mit Lizenz, die ASG Migros

GolfCard, bleibt nach wie vor bestehen und kostet unverändert CHF

270. Die Kunden können somit frei wählen, welche Mitgliedschaft sie

erwerben wollen. Für beide Karten muss der Golfspieler wie bis anhin

die Mindestanforderungen (Platzreife, Regel und Etikette) erfüllen.



«Unserem Credo «Golf für alle» kommen wir mit der neuen

Mitgliedskarte ohne Lizenz ein grosses Stück näher. Golf spielen wird

damit noch erschwinglicher und entspricht dem Bedürfnis der heutigen

Golfspielern oder solchen, die es gerne werden wollen. Das ist für

uns ein Meilenstein in der Geschichte des Schweizer Golfs», äussert

sich Andreas Cadisch, Leiter Sparte Golf bei der Direktion

Koordination Klubschulen/Freizeitanlagen des

Migros-Genossenschafts-Bundes zufrieden.



Mehr Informationen: www.golfparks.ch



Freizeit- und Gesundheitszentren Migros: Ein M gesünder Migros ist

schon seit den 1970er-Jahren im Freizeitmarkt führend. Das heutige

Angebot umfasst rund 330 gesundheitsfördernde Standorte in der

Schweiz, in Deutschland und in Frankreich.



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Hans-Peter Schild

Leiter ASG Migros GolfCard & Sponsoring Migros Golfparks

Tel +41 58 568 68 68, Mob +41 79 445 17 16

hans-peter.schild@golfparks.ch