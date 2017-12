Mainz (ots) - Johannes B. Kerner präsentiert die Spendengala "Ein Herz für Kinder" aus Berlin, bei der sich am Samstag, 9. Dezember 2017, um 20.15 Uhr live im ZDF, deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark machen. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen.



Für sein soziales Engagement für Kinder wird Manuel Neuer, Torhüter und Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bei der Spendengala mit dem "Goldenen Herzen" ausgezeichnet. Als Gründer der Stiftung "Manuel Neuer Kids Foundation" engagiert sich der mehrfache Welt-Torhüter mit seinen Projekten insbesondere für die Chancengleichheit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen an Schulen sowie in der Ausbildung.



Maite Kelly und Bruder Michael Patrick Kelly werden bei "Ein Herz für Kinder" auftreten. Für weitere Musik-Highlights sorgen ABBA-Mitbegründer Benny Andersson (mit Kinderchor) und Rockstar Peter Maffay, der zusammen mit der britischen Popsängerin Katie Melua singt, sowie die Scorpions mit ihrer Rock-Ballade "Follow Your Heart" und Max Raabe mit "Mein perfekter Weihnachtsmoment".



Wie in jedem Jahr machen sich auch dieses Mal wieder über 60 deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderen die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig sowie Timo Werner, Wolfgang Stumph, Uschi Glas, Wotan Wilke Möhring, Hans Sigl, Anja und Gerit Kling, Simone und Sophia Thomalla, Bettina Wulff, Vitali Klischko, Henry Maske, Hannes Jaenicke, Christine Neubauer, Tim Mälzer, Sandra Maischberger, Inka Bause, Nazan Eckes, Jan Hahn, Wolke Hegenbarth, Thomas Heinze, Cathy Hummels, Ursula Karven, Daniela Katzenberger, die "Lochis", Silvie Meis, Ruth Moschner, Désirée Nosbusch, Verona Pooth, Ralf Rangnick, Cheryl Shepard, Hans Sigl, Victoria Swarowski, Collien Ulmen-Fernandes, Christine Urspruch, Elmar Wepper und Laura Wontorra.



Sarah Connor, Dunja Hayali, Jan-Josef Liefers¸ Ursula Karven und weitere Prominente haben bereits die Patenschaft für jeweils eine der vielen bewegenden Geschichten in der Sendung übernommen. ZDF-Moderator Johannes B. Kerner ist in diesem Jahr für "Ein Herz für Kinder" in eines der trockensten und ärmsten Gebiete der Welt gereist: Im ostafrikanischen Kenia hat er ein Hilfsprojekt besucht.



Die Spendenhotline ist unter der Nummer 01802 - 10 10 10 (Festnetz: 6 Cent/Anruf, mobil: max. 42 Cent/Minute) erreichbar.



