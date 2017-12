München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Münchener Verein Versicherungsgruppe stärkt weiter ihre strategische Ausrichtung als Service-Versicherer. Zum 01.01.2018 übernimmt Rainer Breitmoser (49) die neu geschaffene Position des Chief Customer Officer. Der Volljurist ist schon seit über 20 Jahren bei dem Münchener Vorsorge- und Pflegespezialisten in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Leiter des Fachbereiches Service. In seiner neuen Funktion verantwortet er nun zusätzlich zu seinem bisherigen Aufgabengebiet auch den Service der Versicherungssparten Kranken, Leben und HUK/Sachversicherung und berichtet an Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer Dr. Martin Zsohar.



"Mit dieser Maßnahme reagieren wir auf aktuelle Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt. Wir wollen damit einen weiteren Schritt gehen, um den ohnehin starken Kundenfokus in unserem Unternehmen noch konsequenter in den Mittelpunkt zu rücken", betont Dr. Zsohar. "Als Allbranchenversicherer wollen wir mit Unterstützung unseres neuen Chief Customer Officer das Etablieren einheitlicher Prozesse, Standards und Vorgehensweisen in allen unseren Versicherungssparten verstärken und beschleunigen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, damit die Weiterentwicklung unserer Unternehmens- und Servicekultur zentral zu steuern. Profitieren sollen davon nicht nur unsere Endkunden, sondern natürlich auch unsere Vertriebspartner, die wir ebenso als Kunden begreifen", so Dr. Zsohar weiter.



Die Strategie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, hat für das Münchener Traditionshaus seit langem einen hohen Stellenwert. Für seinen Kundenservice erhält der Münchener Verein seit Jahren Auszeichnungen, so zum Beispiel mehrfach den Deutschen Servicepreis und erste Plätze in Serviceanalysen wie in der Studie "Private Krankenversicherer". "Mit Rainer Breitmoser haben wir einen ausgewiesenen Experten als Chief Customer Officer gefunden, der seine jahrelange Erfahrung und sein Fachwissen in der Kundenorientierung und im Service perfekt in die Leitlinie 'Customer first' unserer Digitalisierungsstrategie einbringen kann", stellt Dr. Martin Zsohar fest.



OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60945 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60945.rss2



Pressekontakt: Münchener Verein Versicherungsgruppe Zentrale Unternehmenskoordination und Presse Johannes Schuster M. A. Pressesprecher Pettenkoferstr. 19 80336 München Tel: 089/51 52 1154 Fax: 089/51 52 3154 schuster.johannes@muenchener-verein.de www.muenchener-verein.de