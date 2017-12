Recep Tayyip Erdogan kommt nach Athen, zum ersten Besuch eines türkischen Staatsoberhaupts seit 65 Jahren. Griechenland hofft auf bessere Beziehungen. Die Visite zeigt auch: Deutschlands neue Türkei-Politik zeigt Wirkung.

Wenn der türkische Präsident seinen Regierungs-Airbus besteigt, gehen die Piloten nach dem Start vom Flughafen Ankara Esenboga meist auf Kurs nach Osten. Seine letzten Flüge führten Erdogan nach Sotschi, Katar und Kuwait. Europa besucht er selten. Jetzt geht die Reise aber doch einmal nach Westen, ein wenig zumindest. Am Donnerstagmorgen landet Erdogan im benachbarten Athen. Der türkische Staatschef hat zwar eine schriftliche Einladung seines griechischen Amtskollegen Prokopis Pavlopoulos.

Aber nicht die griechische Seite hatte die Idee zu diesem Besuch. Bei einem Treffen mit dem griechischen Außenminister Nikos Kotzias Ende Oktober in Ankara äußerte Erdogan den dringenden Wunsch, so bald wie möglich nach Athen zu kommen. Mit der Visite beim griechischen Premier Alexis Tsipras dürfte Erdogan die Hoffnung verbinden, ein Stück weit die Isolation zu durchbrechen, in die sein Land durch die jüngsten Spannungen mit der Europäischen Union und Washington geraten ist.

Überschattet wird der Besuch allerdings von Gebietsansprüchen der Türkei gegenüber Griechenland. In einem am Mittwochabend ausgestrahlten Interview des griechischen Senders Skai-TV forderte Erdogan eine "Aktualisierung" des Vertrages von Lausanne. Das 1923 geschlossene Abkommen regelt unter anderem den Grenzverlauf zwischen beiden Ländern. Erdogan erläuterte in dem Interview nicht, in welchen Punkten er den Vertrag neu aushandeln will.

Die Türkei erhebt aber seit Jahrzehnten Ansprüche auf Ägäisinseln, die bisher zu Griechenland gehören. Der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos kritisierte, Erdogans Forderung trage "nicht zu dem Klima bei, das wir in unseren Beziehungen und in der Region aufbauen möchten". Die griechische Regierung hoffe, der Besuch des türkischen Präsidenten werde helfen, "Brücken zu bauen und nicht Mauern hochzuziehen", sagte der Sprecher.

Der letzte Besuch eines türkischen Staatsoberhaupts in Griechenland datiert aus dem Jahr 1952. Damals kam Präsident Celal Bayar nach Athen. Es war das Jahr des Beitritts der beiden "Erbfeinde" zur Nato. Dass seither 65 Jahre ohne Staatsbesuch vergingen, zeigt: Die Beziehungen der beiden Nachbarländer sind von Normalität immer noch weit entfernt. Die Fremdherrschaft der Osmanen über Hellas ging zwar schon vor fast 200 Jahren zu Ende, wirkt aber in Griechenland immer noch als Trauma nach - nicht zuletzt wegen der türkischen Zypern-Invasion von 1974.

Anfang 1996 kam es wegen des Streits um zwei unbewohnte Ägäisinseln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...