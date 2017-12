Der Gouverneur der Bank of Japan denkt über eine künftige Abkehr von der Geldflut in seinem Land nach. Die nötigen Instrumente für einen Ausstieg ohne Turbulenzen an den Finanzmärkten seien vorhanden.

Nach Jahren der Geldflut denkt auch die japanische Notenbank über eine einer Strategie für die Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik nach. Derzeit sehe man sich zwar weiter auf Kurs, sagte der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, am Donnerstag. Doch werde es künftig darum gehen, einen Ausstieg aus der unorthodoxen Geldpolitik ohne Turbulenzen an den Finanzmärkten zu kommunizieren und umzusetzen. Die nötigen Instrumente dafür seien vorhanden. ...

