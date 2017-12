Laut den vorläufigen CME Group Daten sind die Open Interest GBP Futures am Mittwoch den zweiten Tag in Folge um mehr als 4.6K gefallen, während das finale Ergebnis am Dienstag bei 202.693 Kontrakten lag. Das Volumen fiel indes um fast -4K Kontrakte. GBP/USD Ausbau der Abwärtsbewegung wird unwahrscheinlicher Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung des ...

