FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein kräftig erhöhtes Kursziel von Kepler Cheuvreux und starke Verkaufszahlen von Audi haben die VW-Aktie am Donnerstag an die Spitze des Dax geführt. Der Kurs legte um knapp 3 Prozent auf 170,70 Euro zu.

Kepler Cheuvreux hatte das Kursziel von 190 auf 220 erhöht und weiter zum Kauf geraten. VW zähle neben Renault , Continental und Michelin zu den bevorzugten Titeln im europäischen Autosektor.

Daneben sorgten auch starke Absatzzahlen von Audi für eine gute Stimmung für die VW-Aktie. Die VW-Tochter hat in einem November noch nie so viele Autos verkauft wie in diesem Jahr.

Das Absatzplus betrug 4,5 Prozent auf 160.000 Fahrzeuge. "Angesichts solcher Zahlen rückt das Dieselthema weiter in den Hintergrund", sagte ein Händler./bek/zb

