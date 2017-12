Hamburg (ots) - In der neuen Ausgabe der BARBARA mit dem Titel "Da geht noch was" (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit dem Spitzenkoch Roland Trettl über die Lebensmitte und mögliche Kurskorrekturen. Er sei zwar jetzt 46, merke aber nichts von der Midlife-Crisis. Überhaupt habe er bereits vor einigen Jahren einiges geändert: "Ich war schlicht überarbeitet, und ich hatte einfach genug von unverbindlichen Frauengeschichten", sagt er. Also kündigte er seinen Job, heiratete und wurde Vater. Dann wagte er einen weiteren Cut: "Ich habe mich sterilisieren lassen, auch um einer potentiellen Krise mit Mitte 60 vorzubeugen. Ich will auf keinen Fall einer von den Typen werden, die dann noch ein Kind in die Welt setzen, um sich und der Welt zu beweisen, was für geile Hengste sie immer noch sind (....) Männer reden da nicht drüber. Also, ich schon."



OTS: Gruner+Jahr, BARBARA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118476.rss2



Pressekontakt: Maike Pelikan Stellv. Leiterin Markenkommunikation Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de www.barbara.de