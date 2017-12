Eschborn (ots) - Geschenketrubel an deutschen Arbeitsplätzen wird kritisch gesehen



- Knapp 40 Prozent der Nutzer von monster.de finden, dass Geschenke nichts im Büro zu suchen haben - Nur zwei von zehn Befragten beschenken ihre Chefs



"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way"... die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange und auch im Büro schleicht sich eine besinnliche Atmosphäre ein. Die allerdings gerät in Gefahr, wenn es um Geschenke für die lieben Kollegen geht, denn da gehen die Meinungen auseinander. Das zeigt eine aktuelle Umfrage* unter Monster Nutzern auf monster.de: Eine deutliche Mehrheit von rund 40 Prozent sind der Meinung, dass Geschenke nicht an den Arbeitsplatz gehören und sie deshalb auch niemanden beschenken. Ihnen stehen allerdings jeweils etwa 16 Prozent der Befragten gegenüber, die ihr komplettes Team beschenken oder zumindest "wichteln". Knappe acht Prozent der Teilnehmer beschenken einen ausgewählten Kreis von Kollegen und zwei Prozent bedenken nur den Chef. Der Geschenketrubel bietet jede Menge "Fettnäpfchen", um die vorweihnachtliche Harmonie ins Wanken zu bringen.



Weihnachtsgeschenke am Arbeitsplatz. Was halten Sie davon?



Ich beschenke mein komplettes Team mit einer Kleinigkeit (16,1%)



Ich verteile Geschenke, aber nur an ausgewählte Kollegen (7,8%)



Ich beschenke nur den Chef bzw. die Chefin (1,9%)



Ich werde beschenkt, beschenke aber niemanden (3,2%)



Wir "wichteln" in der Abteilung/im Team (15,6%)



Ich beschenke niemanden, das gehört nicht an den Arbeitsplatz (39,1%)



Weiß nicht (16,4%)



Teilnehmerzahl: 373



Wer nur einen ausgewählten Kreis an Kollegen oder sogar nur die Vorgesetzten beschenkt, läuft Gefahr, bei den "Nicht-Beschenkten" Neid und Missgunst zu stiften oder den Ruf eines "Schleimers" aufgedrückt zu bekommen. Wer seinen Kollegen eine Freude machen möchte, hat dennoch eine Auswahl an Möglichkeiten: Weihnachtskarten für die gesammelte Mannschaft oder Plätzchen für alle backen stehen hoch im Kurs. Auch das Wichteln im Büro ist eine kreative Alternative: Es entsteht kein großer finanzieller Aufwand, jeder erhält eine kleine Aufmerksamkeit und niemand wird ausgeschlossen. Ein Kompromiss, der auch im Job für eine schöne Bescherung sorgen kann. Wichtig ist - offen darüber zu sprechen, damit auch z. Neueinsteiger wissen, wie Weihnachten am Arbeitsplatz, egal ob das Büro, Labor, Laden oder Baustelle ist, gehandhabt wird.



Mehr Informationen und Tipps zum Umgang mit Kollegen oder schwierigen Chefs finden Sie in der Monster Karriereberatung unter:



http://ots.de/OAUMP



http://ots.de/HsuN0



*Methode der Monster-Umfragen



373 Arbeitnehmer haben vom 28.11.2017 bis 05.12.2017 an der Online-Umfrage "Weihnachtsgeschenke am Arbeitsplatz. Was halten Sie davon?" teilgenommen. Bei der Auswertung wurde nur eine Stimme pro User berücksichtigt. Das Karriereportal Monster führt in regelmäßigen Abständen Befragungen auf lokalen und globalen Webseiten des Unternehmens zu Themen rund um Arbeitsplatz und Karriere durch. Diese Befragungen sind nicht repräsentativ, sondern spiegeln die Meinung der Nutzer von Monster wider.



Über Monster Deutschland:



Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privaten Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service- und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20 Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietet umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung, Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster die Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster Technologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich voran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH ist Eschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston, Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie die Website www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc. , finden Sie unter http://about-monster.com.



Deutsche Presseinformationen finden Sie unter http://info.monster.de.



OTS: Monster Worldwide Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31973.rss2



Pressekontakt: Monster Worldwide Deutschland GmbH Dr. Katrin Luzar Tel.: 06196.99 92 -688; Fax: 06196.99 92 -922; E-Mail: katrin.luzar@monster.de