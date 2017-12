Baden-Baden (ots) -



Außerdem in der SWR Samstagabendshow am 9. Dezember: Franziska van Almsick, Francine Jordi, Stéphanie Berger, Bill Mockridge und Margie Kinsky.



Kurz vor Weihnachten können sich die Fernsehzuschauer wieder auf jede Menge Filme mit der versteckten Kamera freuen: Am 9. Dezember präsentiert Guido Cantz eine neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?". Auch dieses Mal tappten einige Prominente blindlings in die Falle oder stellten ihre Dienste als Lockvogel zur Verfügung. Das Erste überträgt die große Samstagabendshow des SWR ab 20:15 Uhr. Darüber hinaus wird "Verstehen Sie Spaß" in Kooperation mit dem SRF auch in der Schweiz ausgestrahlt.



Auf den Hund gekommen: Martin Rütter



Ob Bulldogge, Chihuahua oder Pudel: Martin Rütter hat ein großes Herz für Vierbeiner. Das wissen auch Guido Cantz und sein "Verstehen Sie Spaß?"-Team - und lockten den Hundetrainer mit Hilfe der Schweizer Moderatorin Stéphanie Berger eiskalt in die Falle. Im Rahmen der frei erfundenen "Pet Summer School 2017" an der Tierärztlichen Hochschule Hannover war Rütter als Experte zu einer Podiumsdiskussion geladen und sollte den Studenten aus seiner täglichen Praxis mit den Vierbeinern berichten. Doch die anderen "Fachmänner" der Runde brachten ihn mit ihrer Hundeforschung 2.0, die vom pharmakologisch zum Veganer konditionierten Hund bis zum voll funktionstüchtigen Robodog reichte, gehörig aus der Fassung. Das Ergebnis: einfach nur "Wau"!



Luke Mockridge steht bei Musterung Höllenqualen durch



Luke Mockridge ist normalerweise für jeden Spaß zu haben. Aber eine von "Verstehen Sie Spaß?" zusammen mit seinen Eltern Bill Mockridge und Margie Kinsky fingierte Wehrdienst-Musterung trieben selbst den sonst stets gut aufgelegten Comedian an den Rand der Verzweiflung. Nur weil der Halbitaliener es versäumt hat, seine Verweigerung rechtzeitig einzureichen, drohen ihm nun wohl zwölf lange Monate als Soldat. Davon muss er mindestens die dreimonatige Grundausbildung in Bella Italia absolvieren. Und leider kennen die Beamten des italienischen Konsulats keine Gnade: Sie wollen Mockridge um jeden Preis in den "servizio militare" schicken ...



"Final Destination: Flugplatz Mannheim" mit Franziska van Almsick in der Hauptrolle



Franziska van Almsick muss zu einem Shooting-Termin nach Berlin. Doch am Flugplatz Mannheim läuft heute gar nichts nach Plan. Von der Sicherheitskontrolle bis zum Boarding wird der Goldfisch mit einer Überraschung nach der anderen konfrontiert - und der Flieger bleibt am Boden.



Francine Jordi: Fankonzert mit Tücken



Schlagersängerin Franince Jordi soll ein Fankonzert in den Schweizer Bergen geben. Eigentlich kein Problem für den Vollprofi - wären da nicht plötzlich unerklärliche Soundcheck-Probleme, ein angeblicher Stromausfall und obendrein ein penetranter Stalker im Schlepptau.



Johann König, Marco Rima & Ensemble Friedrichstadt-Palast Berlin



Für weitere unterhaltsame Momente sorgen in dieser "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe unter anderem die Comedians Johann König und Marco Rima. Darüber hinaus wird das Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin mit einer spektakulären Showeinlage auf der Bühne stehen.



