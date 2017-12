Der Besuch des französischen Präsidenten Macron in Katar hat sich in finanzieller Hinsicht gelohnt. So wurden laut Berichten Großaufträge im Milliardenwert besiegelt. Allein Doha kauft zwölf Kampfjets vom Typ Rafale.

Beim Besuch des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im kleinen Golf-Emirat Katar sind Großaufträge im Milliardenwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...