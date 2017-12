Hannover - Das positive Credit-Umfeld hält an und führt dazu, dass sich die Risikoaufschläge am Markt für Kreditausfallrisiken weiter reduzieren, so die Analysten der Nord LB.Der iTraxx Senior Financial notiere seit Mitte November unter der Marke von 50 bp. Seit Jahresbeginn verzeichne der iBoxx EUR Senior Financials einen Total Return von über 3%. Subordinated Financials (ebenfalls iBoxx) würden ytd sogar einen Total Return von rund 10% erreichen, was die ausgeprägte Risikoneigung der Investoren in 2017 nochmals unterstreiche. Trotz des günstigen Funding-Umfeldes hätten sich die Emittenten am Primärmarkt tendenziell zurückgehalten. Ab Mitte Dezember dürfte der Primärmarkt ohnehin zum Erliegen kommen, da die Marktteilnehmer ihre Bücher zum Jahresende schließen würden. Mit der nun nachlassenden Liquidität sei der Markt zwar grundsätzlich anfälliger für Event-Risiken, die Analysten würden aber von einem insgesamt ruhigen Jahresende für Senior Unsecured Bonds ausgehen.

