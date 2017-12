Doha, Katar (ots/PRNewswire) -



Dieses Jahr fand die 3.

internationale PHCC-Konferenz unter der Schirmherrschaft Ihrer

Exzellenz Dr. Hanan Mohamed Al Kuwari, Gesundheitsministerin von

Katar, statt und bot zahlreiche faszinierende Berichte von klinischen

und Gesundheitssystem-Ansätzen, um die modernen Gesundheitstrends und

die großen Herausforderungen zu meistern. Globale Vordenker auf dem

Gebiet des Gesundheitswesens stimmten überein in Bezug auf die

Herausforderungen, denen die Primärversorgung gegenübersteht, und die

Bedeutung von Partnerschaften und Zusammenarbeit, um optimale

Vorgehensweisen voranzutreiben.



"Jedes Jahr investieren wir mehr und mehr in die Primärversorgung,

wobei unsere neuen Gesundheits- und Wellness-Zentren wesentlich mehr

Betreuung bei den Patienten zuhause bieten als je zuvor. Deshalb gab

es nie eine bessere Gelegenheit als die diesjährige Konferenz für

unsere Kliniker und das Personal im Gesundheitswesen, um neue und

innovative Ansätze zu untersuchen, unsere Vision zur Verbesserung der

Gesundheit der Bevölkerung vorzubringen und sie gleichzeitig dabei zu

unterstützen, gesund und fit zu bleiben", sagte Ihre Exzellenz Dr.

Hana Mohamed Al Kuwari, Gesundheitsministerin.



Mit ihrem Keynote-Vortrag eröffnete Dr. Mariam Abdulmalik,

Managing Direktor der PHCC, den letzten Tag der 3. International

Primary Care Conference mit dem Thema: "Bausteine für gesundheitliche

Grundversorgung (dynamische Transformation), ein fundierter Ansatz

anhand der PHCC-Geschichte des Gesundheitswesens (Building blocks for

Primary Health Care (Dynamic Transformation) a studied approach

through PHCC healthcare journey)". Der Vortrag betonte die Position

der medizinischen Grundversorgung als ersten Schritt zur

Gesundheitsversorgung im Gesundheitswesen von Katar.



Dr. Abdul Malik kommentierte: "Dies war eine großartige

Gelegenheit für uns, mit unseren internationalen Kollegen Katars

Tradition zu teilen, um die Gesundheit und das Wohlergehen der

Bevölkerung durch die Bereitstellung von exzellenten

Gesundheitsdiensten zu fördern. Einige der klügsten Köpfe im

Gesundheitswesen kamen hier aus aller Welt zusammen, um ihre

Erfahrungen, Forschung und Ideen auszutauschen, wodurch eine

Diskussionsplattform und ein Raum geschaffen wurden, in dem wir uns

gegenseitig für die Zukunft inspirieren".



